Избирком КЧР просит в суде отменить итоги голосования на трех участках

ПЯТИГОРСК , 26 мар — РИА Новости . Избирательная комиссия Карачаево-Черкесии обратилась в суды с заявлениями о признании итогов выборов 18 марта на трех избирательных участках недействительными из-за возможных вбросов, сообщил РИА Новости представитель избиркома республики.

"В связи с размещением в сети интернет видеоролика, содержащего в себе фрагменты трансляции голосования, появления информации о возможной организации многократного голосования, ставящей под сомнение действительность итогов голосования на избирательных участках, принято решение обратиться в суды. Речь идет о 159-м участке в Малокарачаевском районе, 216-м и 217-м в Усть-Джегутинском районе и о признании итогов голосования на этих участках недействительными", — говорится в сообщении.

По его словам, избирательная комиссия приняла соответствующее постановление и обратилась в суды районов. «Даты рассмотрения пока не назначили», — отметил представитель избиркома.

Калининградской области. Также сообщалось, что не исключена отмена итогов еще на ряде участков в Карачаево-Черкесии, Чечне