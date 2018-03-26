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МИДы Литвы и Латвии вызвали российских послов
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МИДы Литвы и Латвии вызвали российских послов 

Говорит Москва 1 час назад
Фото: РИА Новости
Латвийское диппредставительство обещает организовать к этому времени пресс-конференцию. Литовский МИД на это время назначил саму встречу с послом.
Ранее сегодня стало известно, что страны ЕС могут объявить о скоординированных мерах по высылке российских дипломатов на фоне дела Сергея Скрипаля. В отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери Юлии сразу несколько государств-членов Евросоюза обвинили Россию. В Москве эти обвинения отвергают и требуют представить доказательства причастности к инциденту, либо извиниться.
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