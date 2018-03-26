Врио ректора якутского университета проговорилась, что знает по именам избирателей, снизивших явку

В Центральной избирательной комиссии Якутии произошла утечка информации — это следует из интервью временно исполняющей обязанности ректора Северо-Восточного федерального университета (СВФУ) Евгении Михайловой газете

"Якутия"

23 марта.

В беседе с корреспондентом издания Михайлова выразила возмущение тем, что некоторые жители других регионов прикрепились к избирательным участкам в Якутии, но не приехали проголосовать, чем снизили явку. При этом врио ректора располагала конкретными именами избирателей и их возрастами.

"Что, например, планировала 18 марта посетить 83-летняя Елена Ивановна П. из Санкт-Петербурга в маленьком селе Деску Абыйского улуса? Или Хасан Ареланович З. из Карачаево-Черкесии , который местом голосования 18 марта выбрал село Сыаганнах Абыйского улуса и не приехал, в связи с чем в улусе упал процент явки", — выразила недовольство Михайлова.

Также она рассказала, что к селу Дойду Мегино-Кангаласского улуса, в котором всего 103 избирателя, приписана как избиратель из Санкт-Петербурга Волкова Д. А. 1991 года рождения, которую в селе никто не знает, никто не видел, никто не приглашал. По какой-то причине Волкова не приехала, ничего не сообщила и с учета не снялась, поэтому процент явки в селе стал 99%, хотя все настоящие жители пришли и все проголосовали, посетовала врио ректора.

"И ко мне как к народному депутату республики обращаются главы с просьбой об изъятии из списков избирателей фамилий таких лиц, которые не приехали голосовать", — пояснила Михайлова, выразив надежду, что ЦИК Якутии уже занимается этими случаями. «Конечно, надо ЦИК разобраться с теми, кто открепился у себя дома и приписался в Якутии, но не приехал голосовать, тем самым снизил процент явки избирателей», — заявила она.

Информацией, озвученной Михайловой, заинтересовались юристы и политологи. Как пишет 26 марта

Vostok.Today, наличие у нее персональных данных избирателей говорит не только о массовой утечке в ЦИК Якутии, но и о масштабном нарушении федерального законодательства, разобраться в котором должны Следственный комитет и прокуратура республики. По мнению издания, врио ректора СВФУ «наговорила» в интервью на явку с повинной.

Отметим, математик Сергей Шпилькин 21 марта опубликовал в Facebook

график голосования по Якутии, на основе которого сделал вывод, что выборы в республике оказались относительно честными. «Может, дело в рассыпанном с самолета золоте — все были настолько заняты, что забыли контролировать выборы», — написал Шпилькин.

В Якутии явка на выборах президента России составила 71%, а действующий президент Владимир Путин получил наименьшую долю голосов по сравнению с остальными российскими регионами, набрав 64,38%. Рейтинг кандидата от КПРФ Павла Грудинина в республике, наоборот, оказался самым высоким — 27,25%.

На следующий же день после выборов, 19 марта, сообщалось, что Путин возобновит процесс смены руководителей регионов, а больше всего шансов

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Выборы президента РФ прошли