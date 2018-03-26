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В Госдуме рассказали о мерах по предотвращению ЧП
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В Госдуме рассказали о необходимых мерах по предотвращению ЧП в связи с ситуацией в Кемерове 

RT на русском 1 час назад
Фото: ТАСС
Член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев в разговоре с RT прокомментировал ЧП, произошедшее в торговом центре Кемерова.
«Конечно, проверки будут достаточно жёсткими, до последнего кирпичика. Но самое главное — это большое человеческое горе. Мои соболезнования всем родным и близким. Дело в том, что сейчас у нас в стране практически в ежедневном режиме вводятся в эксплуатацию подобные объекты, развлекательные центры и торговые дома. Поэтому надо будет пересматривать аспекты обеспечения пожарной безопасности в таких заведениях. Сейчас надо дождаться объективных выводов и анализов. Должны подключаться все инстанции, которые занимаются обеспечением безопасности. Потому что именно от этого будет зависеть адекватный подход», — сказал он.
Шхагошев отметил важность подготовленности граждан к подобным чрезвычайным ситуациям.
«Нужно вводить уроки гражданской тревоги, потому что какие бы правила и инструкции не были, нужна практика. Например специальные занятия, как проводят в школах», — заявил он.
25 марта в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл пожар. Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что число погибших возросло до 64 человек.
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