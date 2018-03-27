В Госдуме дали оценку решению исландских чиновников бойкотировать ЧМ-2018 по футболу 

Председатель комитета Государственной думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв дал оценку решению исландских чиновников бойкотировать чемпионат мира 2018 года по футболу. «Бойкот ЧМ в России со стороны чиновников Исландии не имеет никакого отношения к расследованию дела об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери. Исландия стала заложником или, как говорится, расходным материалом в череде политических провокаций и интриг со стороны Англии и США», — приводит слова Дегтярёва «Спорт-Экспресс».
Он также выразил сожаление, что Исландия не обладает достаточным сувернитетом, чтобы принимать самостоятельные решения и руководствоваться из интересов страны.
Ранее Дегтярёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном бойкоте Исландией чемпионата мира по футболу 2018 года в России.