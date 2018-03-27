В Госдуме дали оценку решению исландских чиновников бойкотировать ЧМ-2018 по футболу

Он также выразил сожаление, что Исландия не обладает достаточным сувернитетом, чтобы принимать самостоятельные решения и руководствоваться из интересов страны.

Ранее Дегтярёв прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном бойкоте Исландией чемпионата мира по футболу 2018 года в России.