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Турция и Словакия отказались идти против России из-за дела Скрипаля
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Турция и Словакия отказались идти против России из-за дела Скрипаля 

Lenta.ru 33 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Анкара не намерена предпринимать никаких мер по отношению к России в связи с делом Скрипаля. Об этом заявил вице-премьер Турции Бекир Боздаг, передает РИА Новости.
«Кризис с бывшим агентом касается отношений России и Великобритании. Они должны решить этот вопрос между собой. Турция не собирается принимать никаких решений по отношению к Москве в этой связи. У нас хорошие отношения с Россией», — сказал он.
Позднее премьер-министр Словакии Петер Пеллегрини заявил в парламенте, что Братислава по делу об отравлении шпиона будет поступать ответственно, не поддаваясь никакому давлению и «не делая театральных жестов». Он напомнил, что в состав ЕС входят 28 стран, но лишь 16 из них приняли решение о высылке российских дипломатов, еще 12 стран от этого шага воздержались. «Мы будем ждать, потому что одной только убежденности в высокой правдоподобности виновности России словацкой стороне недостаточно. Мы начнем с вызова в МИД российского посла. Если будет необходимо пойти дальше — сделаем дальнейшие шаги», — отметил премьер.
26 марта США объявили персонами нон грата 60 российских дипломатов и решили закрыть генконсульство в Сиэтле в связи с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании. Также о высылке сотрудников диппредставительств объявили Украина, Канада и ряд европейских стран — на момент написания материала их 23.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в британском Солсбери 4 марта. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Лондон обвинил в случившемся Россию, Москва отвергает все обвинения.
14 марта Великобритания приняла решение выслать 23 российских дипломата. В ответ 17 марта МИД России объявил 23 сотрудника посольства Великобритании в Москве персонами нон грата.
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