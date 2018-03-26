Члены ЦИК и главы избиркомов регионов получат премии за работу на выборах 

Соответствующее постановление было принято на заседании ведомства в понедельник.
Выплата вознаграждения за активную работу будет осуществляться за счет средств, предусмотренных сметой расходов ЦИК РФ по подготовке и проведению выборов президента.
Выборы президента России проходили 18 марта. Владимир Путин победил на прошедших выборах с 76,69% голосов избирателей. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занял второе место на выборах президента России, получив 11,77% голосов избирателей. Владимир Жириновский стал третьим с 5,65% голосов избирателей. Телеведущая Ксения Собчак, участвовавшая в выборах президента РФ от партии «Гражданская инициатива», заняла четвертое место в избирательной гонке, набрав 1,68% голосов