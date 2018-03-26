Эксперт рассказал, какую позицию может занять Трамп по делу Скрипаля

Сергея Скрипаля. Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT заявление российского посольства в США , которое призвало Вашингтон «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит» в вопросе разрешения ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ

«Надеяться на то, что США активно включатся в урегулирование европейских отношений, едва ли приходится. Дональд Трамп не видит заинтересованности в таком активном вовлечении в те дела, которые напрямую его не касаются. Сам он, может быть, и хотел бы поддержать конструктивный разговор между Россией Великобританией , но, скорее всего, будет дистанцироваться от него, даже не будет поддерживать британскую сторону в высылке российских дипломатов. Последние назначения нового госсекретаря, советника по нацбезопасности Джона Болтона не позволяют США проявить мудрую и конструктивную роль. В целом сформировалась позиция, если что-то происходит — кто в этом виноват — то это Россия. Было бы странно, если позиция США поменялась, но такого можно было бы ожидать, если у них была заинтересованность в поддержке России. Американцы в этом плане прагматичны», — отметил Ярыгин.

По словам эксперта, для Трампа важна позиция России по корейским переговорам, поэтому он не будет усугублять отношения, принимая ту или иную сторону в деле Скрипаля.

«Возможно, Трампу понадобится помощь России, точнее, её позиция по корейскому вопросу. Дональд Трамп инициировал встречу с корейским лидером, в ближайшее время она может произойти. Важно, как будет развиваться ситуация после этих переговоров. США придётся столкнуться с результатом, а Китаю и России придётся каким-то образом это комментировать», — заключил Ярыгин.

Ранее российские дипломаты призвали США «успокоить» Британию в вопросе расследования дела Скрипаля. В посольстве отметили, что у Белого дома «всё ещё есть время, чтобы предотвратить негативные последствия этой фальшивой истории во имя оставшегося позитива в российско-американских отношениях».