Ещё
Эксперт рассказал, какую позицию может занять Трамп по делу Скрипаля
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
16 стран высылают российских дипломатов
16 стран высылают российских дипломатов

Эксперт рассказал, какую позицию может занять Трамп по делу Скрипаля 

RT на русском 6 часов назад
Фото: РИА "ВистаНьюс"
Доцент кафедры американских исследований СПбГУ Григорий Ярыгин прокомментировал в беседе с RT заявление российского посольства в США, которое призвало Вашингтон «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит» в вопросе разрешения ситуации вокруг отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
«Надеяться на то, что США активно включатся в урегулирование европейских отношений, едва ли приходится. Дональд Трамп не видит заинтересованности в таком активном вовлечении в те дела, которые напрямую его не касаются. Сам он, может быть, и хотел бы поддержать конструктивный разговор между Россией и Великобританией, но, скорее всего, будет дистанцироваться от него, даже не будет поддерживать британскую сторону в высылке российских дипломатов. Последние назначения нового госсекретаря, советника по нацбезопасности Джона Болтона не позволяют США проявить мудрую и конструктивную роль. В целом сформировалась позиция, если что-то происходит — кто в этом виноват — то это Россия. Было бы странно, если позиция США поменялась, но такого можно было бы ожидать, если у них была заинтересованность в поддержке России. Американцы в этом плане прагматичны», — отметил Ярыгин.
По словам эксперта, для Трампа важна позиция России по корейским переговорам, поэтому он не будет усугублять отношения, принимая ту или иную сторону в деле Скрипаля.
«Возможно, Трампу понадобится помощь России, точнее, её позиция по корейскому вопросу. Дональд Трамп инициировал встречу с корейским лидером, в ближайшее время она может произойти. Важно, как будет развиваться ситуация после этих переговоров. США придётся столкнуться с результатом, а Китаю и России придётся каким-то образом это комментировать», — заключил Ярыгин.
Ранее российские дипломаты призвали США «успокоить» Британию в вопросе расследования дела Скрипаля. В посольстве отметили, что у Белого дома «всё ещё есть время, чтобы предотвратить негативные последствия этой фальшивой истории во имя оставшегося позитива в российско-американских отношениях».
RT на русском: последние новости
Французский политолог: слабая российская экономика — это «западный миф» В ЕС допустили принятие дополнительных мер против России после высылки дипломатов В ЕС рассказали о разработке мер в отношении России из-за «дела Скрипаля»
 Ещё 6 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США высылают российских дипломатов254
16 стран высылают российских дипломатов360
Сигнализацию в «Зимней вишне» отключили намеренно211
Леня Голубков прокомментировал смерть Мавроди133
Тест: Как спастись при пожаре33
Видео
03:06
16 стран высылают российских дипломатов
Политика В мире
02:19
Опознаны 17 погибших при пожаре в Кемерово
Происшествия
02:02
От родителей погибших детей потребовали замолчать
Происшествия
09:46
Бесчинства охраны в ТЦ Кемерово проверит Росгвардия
Пожары Происшествия
04:07
СК выявил «серьезные нарушения» в сгоревшем ТЦ
Пожары Происшествия
06:16
США высылают российских дипломатов
Политика В мире
01:26
Валдис Пельш рассказал о страшном диагнозе
Шоу-бизнес
10:37
В столице отреставрировали приют начала XX века
Новости Москвы
02:41
Родион Нахапетов рассказал о смерти Веры Глаголевой
Шоу-бизнес
02:06
Тоннель под фиолетовой веткой метро готов наполовину
Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение