«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово

«Своя шкура дороже»: в Госдуме раскритиковали кемеровских чиновников

Антон Горелкин. "Законы не сработали, потому что нашлись люди, которым свой карман и своя шкура гораздо дороже чужих жизней. Эти люди, я думаю, даже сейчас уверены в своей безнаказанности и надеются, что закон до них не доберется", — заявил Горелкин РИА Новости. Кемерово , где произошел пожар в торговом центре, не сработали законы, потому что нашлись люди, которым свой карман гораздо дороже чужих жизней, заявил депутат Госдумы от Кемеровской области

"Проблема не в мягкости нынешних требований, а в том, что они просто игнорируются. Надо настаивать на соблюдении всех строительных регламентов и техники безопасности. Там, где они соблюдаются — трагедий не происходит", — сказал депутат, отвечая на вопрос, стоит ли предъявить более жесткие требования при строительстве торговых центров. Депутат заявил, что, по его мнению, в Госдуме должно пройти обсуждение трагедии с анализом ее причин.

"Пожарные говорят, что там даже утеплитель в перекрытиях горел как порох. Этого в принципе не должно быть, это не допускается никакими нормативами", — сказал он. Политик пояснил, что никто и никогда не разрешал использовать легковоспламеняющуюся отделку для детских площадок и торговых центров.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 56 человек.