«Своя шкура дороже»: депутат о чиновниках в Кемерово

В Кемерово, где произошел пожар в торговом центре, не сработали законы, потому что нашлись люди, которым свой карман гораздо дороже чужих жизней, заявил депутат Госдумы от Кемеровской области Антон Горелкин.
"Законы не сработали, потому что нашлись люди, которым свой карман и своя шкура гораздо дороже чужих жизней. Эти люди, я думаю, даже сейчас уверены в своей безнаказанности и надеются, что закон до них не доберется", — заявил Горелкин РИА Новости.
Депутат заявил, что, по его мнению, в Госдуме должно пройти обсуждение трагедии с анализом ее причин.
"Проблема не в мягкости нынешних требований, а в том, что они просто игнорируются. Надо настаивать на соблюдении всех строительных регламентов и техники безопасности. Там, где они соблюдаются — трагедий не происходит", — сказал депутат, отвечая на вопрос, стоит ли предъявить более жесткие требования при строительстве торговых центров.
Политик пояснил, что никто и никогда не разрешал использовать легковоспламеняющуюся отделку для детских площадок и торговых центров.
"Пожарные говорят, что там даже утеплитель в перекрытиях горел как порох. Этого в принципе не должно быть, это не допускается никакими нормативами", — сказал он.
Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. На данный момент подтверждена гибель 56 человек.
В Кемерово в воскресенье вылетели глава МЧС Владимир Пучков и министр здравоохранения Вероника Скворцова. Глава государства Владимир Путин выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавшим.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).