Михаил Шеремет назвал провокацией задержание российского судна на Украине 

Об этом сообщает РИА «Новости».
Ранее стало известно, что сотрудники украинские пограничники задержали в Азовском море вышедшее из порта Керчь российское рыболовецкое судно «Норд», которое зарегистрировано в Крыму. Все члены экипажа корабля являются гражданами России, их паспорта были выданы в Керчи. Впоследствии на Украине завели уголовное дело «по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».
«Это явная провокация со стороны Украины. Им еще придется извиняться за свои действия. Это обычные сомалийские пираты, по другому назвать действия украинской стороны я не могу», — заявил Шеремет.
По его словам, такими захватами иностранных судов власти Украины отдаляют страну от цивилизованных и демократических государств.
«Это недружественные действия по отношению к Российской Федерации», — указал парламентарий.
Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведённого на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей поддержали эту инициативу. Украина не признаёт итоги голосования и считает полуостров своей территорией.