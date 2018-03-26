Михаил Шеремет назвал провокацией задержание российского судна на Украине

Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее стало известно, что сотрудники украинские пограничники задержали в Азовском море вышедшее из порта Керчь российское рыболовецкое судно «Норд», которое зарегистрировано в Крыму . Все члены экипажа корабля являются гражданами России , их паспорта были выданы в Керчи. Впоследствии на Украине завели уголовное дело «по факту нарушения порядка въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из неё».

«Это явная провокация со стороны Украины. Им еще придется извиняться за свои действия. Это обычные сомалийские пираты, по другому назвать действия украинской стороны я не могу», — заявил Шеремет.

По его словам, такими захватами иностранных судов власти Украины отдаляют страну от цивилизованных и демократических государств.

«Это недружественные действия по отношению к Российской Федерации», — указал парламентарий.

Крым вошел в состав России весной 2014 года после проведённого на полуострове референдума, на котором абсолютное большинство избирателей поддержали эту инициативу. Украина не признаёт итоги голосования и считает полуостров своей территорией.