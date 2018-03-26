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Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию
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Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию 

ТАСС 1 час назад
ПЕКИН, 26 марта. /ТАСС/. Специальный представитель председателя КНР, министр иностранных дел Китая Ван И 27 и 28 марта посетит с рабочим визитом Россию. Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"Эта поездка свидетельствует, что отношения Китая и Россия достигли крайне высокого уровня и носят особый характер. В ходе этого визита состоятся встречи с представителями российского руководства, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеев Лавровым", — подчеркнула дипломат.
По ее словам, в ближайшее время китайско-российские связи ожидают новые благоприятные возможности.
Ожидается, что в ходе этой поездки будет обсуждаться широкий перечень вопросов дипломатического характера, скоординированы позиции Москвы и Пекина по взаимодействию после ожидаемой отставки главы МИД России Сергея Лаврова.
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