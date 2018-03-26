Глава МИД КНР с 27 по 28 марта посетит с рабочим визитом Россию

ПЕКИН, 26 марта. / ТАСС /. Специальный представитель председателя КНР , министр иностранных дел Китая Ван И 27 и 28 марта посетит с рабочим визитом Россию . Об этом заявила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин "Эта поездка свидетельствует, что отношения Китая и Россия достигли крайне высокого уровня и носят особый характер. В ходе этого визита состоятся встречи с представителями российского руководства, в том числе с министром иностранных дел РФ Сергеев Лавровым ", — подчеркнула дипломат. По ее словам, в ближайшее время китайско-российские связи ожидают новые благоприятные возможности. Ожидается, что в ходе этой поездки будет обсуждаться широкий перечень вопросов дипломатического характера, скоординированы позиции Москвы и Пекина по взаимодействию после ожидаемой отставки главы МИД России Сергея Лаврова.