В Госдуме призвали провести проверки в Кемерово

После трагедии в Кемерово нужно "перетрясти" жесткими проверками все ТЦ, кинотеатры, аттракционы, не обращая внимания на вой бизнес-сообщества, заявил депутат ГД от Кемеровской области, глава комитета Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко.
Пожар в торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По данным Следственного комитета РФ, подтверждена гибель 56 человек, пострадали 45 человек.
"Больше нужно полномочий органам проверяющим давать, и больше проводить проверок и не слушать вот этот вот вой бизнес-сообщества о том, что вот нас замучили… Сфера, где, во-первых, большое скопление людей, торговый центр, второе — там было много детей… Конечно, такие объекты наоборот должны стать зоной повышенного внимания и контроля, надзора, а не пытаться им давать какие-то налоговые каникулы, проверочные каникулы. Жестко проверять с утра и до ночи", — сказал Диденко РИА Новости.
Депутат подчеркнул, что эта трагедия — повод "задуматься над тем, что, может быть, вот эти все спекуляции представителей бизнес-сообществ о том, что их мучают надзорные органы проверками" не всегда основательны. Если речь идет о безопасности и жизни людей, то "лишняя проверка никогда не будет во вред", уверен политик.
"Нужно все потрясти эти торговые центры, все аттракционные парки, все кинотеатры, все кинозалы, особенно детские… Самые жесткие проверки должны быть по всей стране", — заключил он.