В Госдуме призвали провести проверки в Кемерово

"Нужно все потрясти эти торговые центры, все аттракционные парки, все кинотеатры, все кинозалы, особенно детские… Самые жесткие проверки должны быть по всей стране", — заключил он.

Депутат подчеркнул, что эта трагедия — повод "задуматься над тем, что, может быть, вот эти все спекуляции представителей бизнес-сообществ о том, что их мучают надзорные органы проверками" не всегда основательны. Если речь идет о безопасности и жизни людей, то "лишняя проверка никогда не будет во вред", уверен политик.