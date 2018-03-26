Путин возложил цветы в память о жертвах пожара

Путин возложил цветы у ТЦ в Кемерово в память о жертвах пожара

Президент России Владимир Путин рано утром во вторник прибыл к торгово-развлекательному центру (ТРЦ) "Зимняя вишня" в Кемерово , где в результате пожара погибли 64 человека, и возложил цветы в память о жертвах трагедии.

Путин положил букет роз к стихийному мемориалу у фасада здания, куда люди приносят цветы, мягкие игрушки и фотографии погибших.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По числу жертв этот пожар — один из четырех крупнейших в России за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009 год, 153 жертвы).