Итоги общественного контроля на выборах президента. Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная общественному контролю на выборах президента и выявленным нарушениям.
Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказывают о масштабном общественном наблюдении за прошедшими выборами, выявленных нарушениях и распространяемых мифах о нарушениях избирательного законодательства.