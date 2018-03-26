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Итоги общественного контроля на выборах президента. Видеотрансляция
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Итоги общественного контроля на выборах президента. Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная общественному контролю на выборах президента и выявленным нарушениям.
Директор Фонда исследования проблем демократии, член Общественной палаты РФ Максим Григорьев и сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль», член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод рассказывают о масштабном общественном наблюдении за прошедшими выборами, выявленных нарушениях и распространяемых мифах о нарушениях избирательного законодательства.
ТАСС: последние новости
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