Наблюдатели от СНГ оценили прошедшие в Туркмении парламентские выборы

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Меркель заявила, что страны ЕС обсудят шаги по реакции на "дело Скрипаля"

ВЦИОМ выяснил, верят ли россияне в причастность спецслужб "к делу Скрипаля"

Заседание Совфеда начнут с минуты молчания в память о погибших в Кемерово