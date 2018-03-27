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Названо число высланных российских дипломатов
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Госдепе назвали число высланных по «делу Скрипаля» российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: Reuters
США и их союзники на данный момент выслали 151 российского дипломата по "делу Скрипаля", заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.
"Конечный результат — 151 российский разведчик отправлен домой в Москву. Это свидетельство того, насколько серьезно мир воспринимает российскую глобальную кампанию по подрыву международного мира и стабильности, угрозе суверенитета и безопасности стран по всему миру, дискредитации западных институтов", — сказала Науэрт на брифинге.
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Ряд стран Евросоюза, а также США, Канада, Норвегия, Украина и другие страны приняли решение о высылке российских дипломатов в связи с инцидентом в Солсбери. В частности, власти США объявили, что высылают 48 российских дипломатов и 12 сотрудников миссии России при ООН, а также закрывают генконсульство РФ в Сиэтле. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва даст адекватный ответ на высылку российских дипломатов и закрытие генконсульства России в США.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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