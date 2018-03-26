Для борьбы с британским хамством России нужно перестать оправдываться

Намерение западных стран поддержать Великобританию и выслать российских дипломатов в Кремле назвали «невиданным хамством», действия Лондона — «граничащими с бандитизмом». Эксперты разделяют эту оценку и настаивают, что Россия должна обороняться от информационной атаки британцев более агрессивно и деятельно. Но как именно?

Британская бездоказательная мантра о российском следе в «деле Скрипаля» и готовность других западных стран согласиться с выдумками Лондона, похоже, начали серьезно раздражать российское руководство.

«Это — невиданное хамство. Главное, что никто никогда не встречался с ситуацией, когда обвиняют страну в чем-то, что даже не могут сформулировать и не пытаются формулировать. Мы констатируем, что это беспрецедентно совершенно, граничащие, наверное, с бандитизмом международные дела», — заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Акция, если она состоится, по своим масштабам действительно беспрецедентная. И раздражение пресс-секретаря президента неудивительно, ведь за прошедшие более двух недель Великобритания так и не удосужилась привести какие-либо реальные доказательства своим обвинениям в адрес России.

Расследование не завершено. Конкретные исполнители не найдены. Нет даже предположений об их личностях и местонахождении, нет и улик. Британские следователи даже не смогли определиться с версией о том, как было осуществлено преступление. То ли Скрипали отравились в ресторане, то ли дома, то ли Юлии Скипаль подбросили отравляющее вещество в Москве , то ли им обработали какие-то части автомобиля ее отца, — теории сменяют одна другую с завидной частотой, но все обязательно содержат какие-то нестыковки.

Уверены в Лондоне только в том, что орудием убийства был газ, который они назвали «Новичок», правда ни формулы, ни образца препарата, ни подтверждений его российского происхождения англичане так и не предоставили. Но вся неопределенность ситуации не мешает Лондону утверждать, что во всем виновата Россия, а другим странам с ним соглашаться. В этом смысле действительно можно провести параллели с бандитизмом или рэкетом — жертву под надуманным предлогом «мочат» организованной группой, добиваясь для себя каких-то выгод.

Подобное поведение Британии и других стан Запада говорит о том, что России, как бы она ни отказывалась это признавать объявлена холодная война, считает он.

«Для того чтобы объявить войну совсем не нужно, чтобы были какие-то факты. В 1939 году ведь не было факта нападения поляков на немецкий гарнизон», — подчеркнул собеседник.

О спланированной антироссийской кампании и наличии у Британии широкого спектра мотивов для раскручивания «дела Скрипаля» говорилось и писалось много. В этом контексте взятый Лондоном агрессивный тон выглядит как попытка отвести подозрения по отравлению от самих себя. Ведь, как известно, нет защиты лучше, чем нападение.

Руководитель учеждения Гэри Эйткенхед назвал сообщения о подозрительности такого совпадения «раздражающими» и даже опроверг возможность утечки отравляющих веществ с секретного объекта: «У нас высочайший уровень контроля и безопасности вокруг той работы, которую мы проводим. Нам бы не разрешили работать, если бы у нас отсутствовал контроль, вследствие чего что-нибудь могло выйти за пределы четырех стен этого объекта. Агент никак не мог выйти. У нас есть полная уверенность, что отсюда во внешний мир ничего просочиться не могло». А защита самим британцам, надо отметить, не помешала бы. Как уже писала газета ВЗГЛЯД, по удивительному совпадению, аккурат неподалеку от места отравления Скрипаля — города Солсбери — находится британская военная лаборатория «Портон Даун», где десятилетиями занимались разработкой химоружия, а ныне средств защиты от него.

Вот только господин Эйткенхед, видимо, не осознавал, что своим выступлением не сколько отвел подозрения, сколько, наоборот, усилил их. Ведь, если вдуматься, он фактически подтвердил, что в «Портон Даун» занимаются созданием образцов отравляющих веществ, а также хранением химоружия. Он, конечно, опроверг утечки, но почему-то постеснялся отвергнуть другую теорию — что это может быть делом рук самих британских спецслужб, им ведь никакие утечки не нужны.

Кстати, наличие образцов отравляющего вещества, которое британцы называют «Новичком», раньше подтвердил и Борис Джонсон.

Если следовать британской методике по выдвижению различных умозаключений, то у кого же больше шансов осуществить атаку химоружием — у России, которая уничтожила все свои запасы такого оружия, что подтвердили международные специалисты, или же у Великобритании, зачем-то генерирующей и складирующей отравляющие вещества в «Портон Дауне»? Нежелание Лондона предоставить Москве образцы газа, а также тот факт, что специалистов из Организации по запрещению химического оружия к расследованию допустили только спустя две недели после инцидента, лишь усиливают подобные подозрения.

Это крайне подозрительно и очень дурно пахнет, что все эти отравления, загадочные смерти и так далее происходят на территории Соединенного Королевства, подчеркнул Александр Домрин. При этом, отметил он, нет никаких результатов расследований, фактов нам не дают.

Дмитрий Песков отмечал, что за обвинениями в адрес России стоят «внутренние проблемы Британии или проблемы взаимоотношений Британии с их союзниками». Песков добавил, что считает разбираться в причинах «не нашим делом». «Наше дело — как справиться с этой провокацией», — заключил он. Но как с ней справиться, он не уточнил.

«Нам нельзя обороняться, нам нужно наступать. Нужно мобилизовываться для того, чтобы отвечать. Если мы будем продолжать заниматься оправданиями и объяснениями, она элементарно может превратиться в горячую. Все очень серьезно», — отметил Домрин, напомнив о примерах Ливии и Ирака. Домрин считает, что затруднения с противостоянием этой провокации связаны с тем, что Россия занимает слишком мягкую позицию, не желая ссориться с западными странами. «Слишком много терпимости и озабоченности — нам бьют по щекам, а мы высказываем сожаление. Это страусиная позиция. Мы заняли оборонительную позицию. А когда ты только обороняешься, то, как правило, это признак того, что ты проиграешь», — подчеркнул он.

По мнению собеседника, следует, в частности, проводить более жесткую, наступательную дипломатическую линию. Например, уличать Британию в обмане, громко и привлекая к ответу, да и начинать разбираться с ними еще до того, как они придумали провокации против России.

«Прежде чем англичане нас начали в чем-то обвинять уже нужно было озаботиться этим делом. Ведь Юлия Скрипаль — русская гражданка. Надо было их спросить, как так вышло, что она была отравлена на британской земле, куда англичане ее дели, где ее содержат и в каком она состоянии», — пояснил политолог.