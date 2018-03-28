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Посольство: почти 160 стран ждут доказательств вины РФ в «деле Скрипаля»
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Посольство: почти 160 стран ждут доказательств вины РФ в «деле Скрипаля» 

РИА Новости 43 минуты назад
Фото: РИА Новости
ПОЧТИ 160 СТРАН «НЕ ИЗ ЗАПАДНОГО БЛОКА» СЧИТАЮТ, ЧТО ЛОНДОН ДОЛЖЕН ПРЕДСТАВИТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ПРИЧАСТНОСТИ РОССИИ К ИНЦИДЕНТУ В СОЛСБЕРИ — ПОСОЛЬСТВО
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