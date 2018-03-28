Посольство: почти 160 стран ждут доказательств вины РФ в «деле Скрипаля»

"Мы обратили внимание на заявление премьер-министра. Нюансы могут меняться, но главное остается прежним. Даже если бы госпожа Мэй сказала, что она абсолютно уверена, что Россия несет ответственность за инцидент в Солсбери, она должна была бы представить все доказательства России, международному сообществу и британской общественности. Таково мнение почти 160 стран, не являющихся членами западного блока. Очевидно, что в более широком мире никто не воспринимает слова Британии как должное", — сказал пресс-секретарь посольства России. Почти 160 стран "не из западного блока" считают, что Британия должна предоставить доказательства причастности Москвы к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявил журналистам пресс-секретарь российского посольства в Лондоне.

Ранее газета "Коммерсантъ" опубликовала презентацию, которая, по ее данным, была продемонстрирована британским послом в Москве, а затем роздана в печатном виде представителям иностранных посольств за несколько дней до высылки российских дипломатов. Ни в одном из шести слайдов, по информации издания, не было представлено доказательств причастности Москвы к инциденту в Солсбери.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя публикацию "Коммерсанта", назвала презентацию "провалом" премьер-министра Британии Терезы Мэй и "крупнейшей манипуляцией общественным мнением.

Отношения России и Великобритании резко обострились на фоне инцидента в британском Солсбери, где были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль, работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Лондон утверждает, что к отравлению Скрипалей нервно-паралитическим веществом A234 причастна Москва. Россия категорически отрицает это, напоминая о близости к Солсбери химической лаборатории минобороны Великобритании.

Британия выслала 23 российских дипломата, Россия ответила зеркальными мерами. За последние два дня более 25 стран объявили, что из солидарности с Британией также вышлют российских дипломатов.

В минувший понедельник британский премьер Тереза Мэй сказала, что "вполне ясно, что Россия несет ответственность" за инцидент в Солсбери. Эти слова были многими восприняты как ужесточение позиции премьера, ранее говорившей о "высокой вероятности" виновности Москвы.