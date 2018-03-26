МИД РФ обвинил Лондон в лицемерной позиции по делу Скрипаля

Москва выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС НАТО решением о высылке российских дипломатов, говорится в заявлении МИД РФ , опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.

РФ рассматривают подобный шаг «в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г. Солсбери». «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. „деле Скрипалей“ и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — подчеркнули в МИД РФ.

В заявлении отмечается, что Лондон занял предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию по делу Скрипаля. Британия, уходящая из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией. Решение ряда стран выслать российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на эти недружественные шаги, говорится в сообщении МИД РФ.