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МИД РФ обвинил Лондон в лицемерной позиции по делу Скрипаля
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МИД РФ обвинил Лондон в лицемерной позиции по делу Скрипаля 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Московский Монитор
Москва выражает решительный протест в связи с принятым рядом стран-членов ЕС и НАТО решением о высылке российских дипломатов, говорится в заявлении МИД РФ, опубликованном на сайте российского внешнеполитического ведомства.
В РФ рассматривают подобный шаг «в качестве недружественного и не отвечающего задачам и интересам установления причин и поиска виновных в инциденте, произошедшем 4 марта с.г. в г. Солсбери». «Провокационный жест пресловутой солидарности с Лондоном этих стран, пошедших на поводу у властей Великобритании в т.н. „деле Скрипалей“ и не удосужившихся разобраться в обстоятельствах случившегося, является продолжением конфронтационной линии на эскалацию ситуации», — подчеркнули в МИД РФ.
В заявлении отмечается, что Лондон занял предвзятую, ангажированную и лицемерную позицию по делу Скрипаля. Британия, уходящая из Евросоюза, эксплуатирует фактор солидарности и навязывает остающимся ухудшение отношений с Россией. Решение ряда стран выслать российских дипломатов не пройдет бесследно, Москва отреагирует на эти недружественные шаги, говорится в сообщении МИД РФ.
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 Ещё 8 источников 
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