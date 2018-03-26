Володин выразил соболезнования из-за трагедии в Кемерове

Володин выразил соболезнования в связи с гибелью людей на пожаре в Кемерово

"От имени депутатов Государственной Думы и от себя лично выражаю глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью людей при пожаре в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове", — цитирует слова Володина пресс-служба Госдумы. Спикер Госдумы Вячеслав Володин от имени депутатов нижней палаты парламента и от себя лично выразил соболезнования в связи с гибелью людей в торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня" в Кемерове , сообщила пресс-служба Госдумы. "Сейчас самое важное — оказать помощь семьям, которые постигла эта страшная, жестокая беда. Никакие слова утешения не вернут погибших детей. Мы скорбим вместе с вами", — заявил он. Спикер Госдумы также выразил искренние слова сочувствия родным и близким погибших и пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим. "Воскресный день, люди пришли отдохнуть, сделать покупки, посмотреть кино. Но для посетителей кемеровского торгового центра "Зимняя вишня" этот день обернулся трагедией. Я соболезную родным и близким погибших, и от всей души желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", — также написал он. Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов на своей странице в Facebook подчеркнул, что сейчас "предстоит расследование, установление вины и ответственности за произошедшее, но это, увы, не вернет жизни людей". Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. По последним официальным данным, погибли 53 человека. По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышевская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе "Хромая лошадь" в Перми (2009, 153 жертвы).