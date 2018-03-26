Эксперт объяснил, почему Порошенко вынужден делать русофобские шаги

Она напомнила, что российского посла в Киеве нет, как и украинского в Москве

"В посольствах остаются несколько рядовых дипломатов и консулы", — написала Геращенко на своей странице в Facebook.

Если консулов выслать, у украинских заключенных, отбывающих наказание в России, не будет возможности «почувствовать минимальную поддержку», подчеркнула она. Геращенко назвала, в частности, имена Станислава Клыха, Николая Карпюка Романа Сущенко , назвав их «политзаключенными».

Карпюк и Клых — члены националистической организации «Украинская национальная ассамблея — Украинская народная самооборона»* (УНА-УНСО*). В мае 2016 года Верховный суд Чечни приговорил их к 22,5 и 20 годам колонии строгого режима . Сущенко обвиняют в шпионаже. По данным ФСБ, он работал на украинскую разведку и собирал сведения о деятельности российских Вооруженных сил и Росгвардии.

Политический аналитик, публицист Владислав Гулевич в эфире радио Sputnik предположил, как повела бы себя Украина, если бы между двумя странами оставались полноценные дипломатические отношения.

"Я думаю, Украина в этом случае постаралась бы встать в один строй с Западом, потому что украинским властям очень важно заручиться поддержкой хоть какой-то посторонней силы, которая могла бы удержать их у власти. Конечно, такой силой является Запад, поэтому Украина готова сделать все, что угодно, лишь бы Западу понравиться. Но Россия, тем не менее, до сих пор является одним из крупнейших инвестором в украинскую экономику. Поэтому, с одной стороны, украинское правительство постоянно говорит, что отношения с Россией нужно рвать, с другой — понимает, что ухудшение экономических отношений больно ударит по бюджету. И получается, что Украина находится в точке бифуркации: поскольку сейчас в Киеве сидят русофобы и радикалы, они настроены на разрыв отношений. Но если Украина окончательно решится разорвать все без исключения связи с России, то для Украины это будет очень большой финансовой потерей, и ее экономике будет грозить крах. Тем не менее, Порошенко просто вынужден совершать какие-то русофобские шаги, потому что без этого радикалы могут его на своих штыках просто вынести из здания на улице Банковой (здание администрации президента Украины, — ред.) ", — считает Владислав Гулевич.

В британском Солсбери 4 марта в бессознательном состоянии были обнаружены британский шпион, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что они были отравлены веществом А-234, якобы российского производства. Россия это категорически отрицает.

Тем не менее, Лондон выслал 23 российских дипломата и заморозил контакты с Москвой на высоком уровне. К тому же, как сообщали СМИ, в Лондоне намерены убедить европейских партнеров выслать российских дипломатов

Россия в ответ на действия Великобритании объявила персонами нон грата ряд сотрудников британского посольства, отозвала разрешение на открытие консульства в Санкт-Петербурге и заявила о прекращении работы Британского совета.

* Экстремистская организация, запрещенная в России