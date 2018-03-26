Польша приняла решение по высылке российских дипломатов

Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.

"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.

В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.