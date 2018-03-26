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Польша приняла решение по высылке российских дипломатов
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Польша приняла решение по высылке российских дипломатов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: KM.RU
ВАРШАВА, 26 мар — РИА Новости. МИД Польши проинформировал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева о своем решении по вопросу высылки российских дипломатов.
Ранее стало известно, что глава российской дипмиссии был вызван в польский МИД.
"Решение принято. Об этом проинформирует польская сторона", — пояснил посол журналистам, отвечая на вопрос о том, будут ли высланы из Польши российские дипломаты.
В пятницу источник, знакомый с вопросом, сообщил РИА Новости, что ряд стран ЕС рассматривают вопрос о возможной высылке российских дипломатов или об отзыве своих дипломатов из РФ из-за инцидента в Солсбери.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
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