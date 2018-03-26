ВЦИОМ выяснил мнение россиян о деле Скрипаля

Половина россиян, слышавших об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, считает временным ухудшение отношений России и Британии из-за этого инцидента, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был проведен 20-21 марта 2018 года среди 2 тысяч респондентов в возрасте от 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью, статистическая погрешность не превышает 2,2%.
По данным социологов, об отравлении бывшего российского разведчика Скрипаля и его дочери, произошедшем в Великобритании в начале марта, слышали 82% россиян.
"Факт ухудшения отношений с Великобританией в связи с произошедшим признает большинство опрошенных (74%), слышавших об отравлении, однако он воспринимается скорее как временное явление (52%), нежели долговременная конфронтация (22%)", — говорится в материалах опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Руководитель департамента исследований ВЦИОМ Степан Львов, комментируя результаты опроса, отметил, что "большинство россиян, действительно, усматривает явные русофобские мотивы в действиях британских политиков, когда они единым фронтом выступили с прямыми обвинениями нашей страны в отравлении Скрипаля и его дочери".
При этом он отметил, что, по мнению некоторых аналитиков, этот фактор повлиял на увеличение явки и результата Владимира Путина на прошедших 18 марта выборах президента РФ; однако на деле активность избирателей и поддержка власти были обусловлены не только подобными мотивами, "база для них была обеспечена задолго до дня голосования", уточнил эксперт.