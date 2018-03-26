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В США сообщили о закрытии российского консульства в Сиэтле
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В США сообщили о закрытии российского консульства в Сиэтле 

Газета.Ru 5 часов назад
В США приняли решение о закрытии российского консульства в Сиэтле из-за дела экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, передает РИА «Новости».
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