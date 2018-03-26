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Названы приоритетные направления работы Путина на новом сроке
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Названы приоритетные направления работы Путина на новом сроке 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Во-первых, лидер российского государства планирует сосредоточиться на обеспечении экономического роста и благосостояния граждан: будет формализована дорожная карта по реализации положений послания президента Федеральному собранию. Об этом он сообщил в эфире телеканала НТВ.
Во-вторых, по словам Пескова, будет сформирована новая команда: кабинет министров и администрация президента.
Основным приоритетом Путина будет работа по внутренним направлениям: решение проблем, «которые у нас есть».
Как писал «ФедералПресс» ранее, в пятницу, 23 марта, Путин обратился к россиянам с благодарностью за оказанное ему на выборах главы государства доверие, обеспечившее победу с рекордным результатом в 76,69% голосов.
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