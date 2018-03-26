Захарова пообещала Лондону сюрприз

По словам Захаровой, действия Британии по делу Скрипаля говорят о том, что власти страны перешли к концепции «черного пиара мирового масштаба». При этом она отметила, что информационная кампания против России плохо проработана.

"У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — добавила Захарова.