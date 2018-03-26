Ещё
Захарова пообещала Лондону сюрприз
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Захарова пообещала Лондону сюрприз 

Газета.Ru 50 минут назад
Фото: Газета.Ru
Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала британским властям сюрприз. Об этом она сказал в программе «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».
По словам Захаровой, действия Британии по делу Скрипаля говорят о том, что власти страны перешли к концепции «черного пиара мирового масштаба». При этом она отметила, что информационная кампания против России плохо проработана.
"У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом", — добавила Захарова.
Ранее глава МИД Британии Борис Джонсон провел параллели между чемпионатом мира по футболу — 2018 и Олимпийскими играми 1936-го года в нацистской Германии.
Газета.Ru: последние новости
Путин обсудит с Силуановым реализацию планов по посланию Федеральному собранию СМИ: Россия планирует построить мост в КНДР Путин встретится с эмиром Катара
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Кемерово: дети звонили родным попрощаться144
Задержана владелица сгоревшего в Кемерово ТЦ277
МВД и СБ Украины перешли на сторону России737
Даже слышать не хотят: как соседи России забывают русский352
Пучков поручил вести проливку ТЦ в Кемерово только снаружи16
Видео
Пожар в кемеровском ТЦ сняли с квадрокоптера
Пожары Происшествия
02:56
В МО прошло заседание по ситуации в «Ядрово»
Общество Экология
01:22
При пожаре в ТЦ в Кемерове 17 человек пропали без вести
Происшествия
03:37
В Кемерове ввели режим ЧС
Пожары Происшествия
06:11
Песков рассказал о симбиозе двух Путиных
Политика
02:41
Садальский влез в скандал вокруг преемника Табакова
Шоу-бизнес
00:16
«Знаете кто сообщил о пожаре? Кассирша!»: подробности пожара в ТЦ
Происшествия Пожары
01:02
В США проходит крупнейшая акция протеста
В мире США
00:59
В России похвастались погубившей «Курск» торпедой
Войска Армия
00:42
Не в пользу Путина: ЦИК о вбросах бюллетеней
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение