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Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию SSJ100
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«Коммерсантъ» узнал о согласии Путина выделить 85 млрд рублей на новую версию SSJ100 

Ведомости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин согласился с инициативой Минпромторга о выделении 85 млрд руб. на разработку новой версии SSJ100, пишет «Коммерсантъ». Издание ссылается на собеседников, знакомых с содержанием положительной резолюции главы государства на письме МД-12748/18 министра, председателя совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации Дениса Мантурова от 1 марта.
Проект укороченного SSJ100 (75 кресел вместо 100) будет востребован СЛО «Россия» и Минобороны. У военных, в частности, есть запрос на обновление парка 36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3, у СЛО — Як-40 и Ту-134, их у «России» по 2 машины. Закупать SSJ100 в стандартной комплектации ни СЛО, ни Минобороны не могут из-за большого количества импортных комплектующих и проблем с послепродажным обслуживанием.
По информации издания СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ100 на 35 млрд руб. Речь идет о шести машинах в варианте «салон» и четыре — с бортовым узлом связи. Минобороны изучает возможность закупки 30 машин. В ГСС считают, что потребность российского рынка в SSJ 100 составит 200–300 самолетов, а зарубежного — 3000.
Заинтересованность в обновленном SSJ100 подтвердили и в S7, отметив, что компания «активно работает над техническим заданием». Источники на авиарынке рассказали, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев.
В качестве альтернативы укороченному SSJ100 рассматривался вариант Ту-334, который разрабатывался с конца 1980-х гг., но до серийного производства дело не дошло. Власти Татарстана пытались показать последний из законсервированных бортов Путину, посещавшему Казанский авиастроительный завод (КАЗ) 25 января, но кремлевский протокол проложил маршрут президента иначе, рассказал высокопоставленный собеседник издания. Впрочем, на следующий день завод получил крупнейший заказ на десять стратегических бомбардировщиков Ту-160М2. Стоимость заказа составила 160 млрд руб. и «просить президента еще о чем-то было просто некорректно». К тому же у модели есть минусы — двигатели Д-436 украинского «Мотор Сич».
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