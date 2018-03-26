Путин выделит 85 млрд рублей на новую версию SSJ100

«Коммерсантъ» узнал о согласии Путина выделить 85 млрд рублей на новую версию SSJ100

Проект укороченного SSJ100 (75 кресел вместо 100) будет востребован СЛО «Россия» и Минобороны . У военных, в частности, есть запрос на обновление парка 36 устаревших Ту-134А и Ту-134А-3, у СЛО — Як-40 и Ту-134, их у «России» по 2 машины. Закупать SSJ100 в стандартной комплектации ни СЛО, ни Минобороны не могут из-за большого количества импортных комплектующих и проблем с послепродажным обслуживанием.

По информации издания СЛО готов заказать десять уменьшенных SSJ100 на 35 млрд руб. Речь идет о шести машинах в варианте «салон» и четыре — с бортовым узлом связи. Минобороны изучает возможность закупки 30 машин. В ГСС считают, что потребность российского рынка в SSJ 100 составит 200–300 самолетов, а зарубежного — 3000.

Заинтересованность в обновленном SSJ100 подтвердили и в S7 , отметив, что компания «активно работает над техническим заданием». Источники на авиарынке рассказали, что переговоры по 75 самолетам ведет совладелец S7 Владислав Филев