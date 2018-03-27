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Госдеп: Россия должна «признаться» в отравлении Скрипаля
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Госдеп: Россия должна «признаться» в отравлении Скрипаля 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Fox News
Официальный представитель Госдепартамента Хизер Науэрт заявила, что для улучшения отношений с США и их союзниками Россия должна признать ответственность в отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери. Об этом сообщает РИА «Новости».
"Дверь к диалогу с российским правительством остается открытой, но если Россия хочет улучшить отношения, она сначала должна признать ответственность за эту атаку и прекратить безрассудное и агрессивное поведение", — сказала Науэрт.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила об отсутствии данных по делу Скрипаля от британской стороны.
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