Каждое предложение «наказать Россию» — это предложение нанести себе урон, заявили в российском посольстве в США, комментируя ситуацию вокруг расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Время от времени российская сторона продолжает доказывать, что каждый выпад против Москвы будет парирован аналогичным образом, а любые предложения „наказать Россию“ — это предложения нанести как минимум этот же урон самим себе», — заявили в дипмиссии.
Ранее российское посольство в США призвало Вашингтон «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит» в вопросе разрешения ситуации вокруг отравления Серегя Скрипаля.