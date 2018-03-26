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Посольство России в США: предложение «наказать Россию» — это предложение нанести себе урон
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Посольство России в США: предложение «наказать Россию» — это предложение нанести себе урон 

RT на русском 14 минут назад
Каждое предложение «наказать Россию» — это предложение нанести себе урон, заявили в российском посольстве в США, комментируя ситуацию вокруг расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Время от времени российская сторона продолжает доказывать, что каждый выпад против Москвы будет парирован аналогичным образом, а любые предложения „наказать Россию“ — это предложения нанести как минимум этот же урон самим себе», — заявили в дипмиссии.
Ранее российское посольство в США призвало Вашингтон «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит» в вопросе разрешения ситуации вокруг отравления Серегя Скрипаля.
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