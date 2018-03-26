Посольство России в США: предложение «наказать Россию» — это предложение нанести себе урон

Каждое предложение «наказать Россию » — это предложение нанести себе урон, заявили в российском посольстве в США , комментируя ситуацию вокруг расследования дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля . «Время от времени российская сторона продолжает доказывать, что каждый выпад против Москвы будет парирован аналогичным образом, а любые предложения „наказать Россию“ — это предложения нанести как минимум этот же урон самим себе», — заявили в дипмиссии. Ранее российское посольство в США призвало Вашингтон «помочь Лондону и успокоить Даунинг-стрит» в вопросе разрешения ситуации вокруг отравления Серегя Скрипаля.