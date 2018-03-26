Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля

"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", — отметили в российской дипмиссии.