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Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля
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Посольство РФ: США еще могут предотвратить последствия фейк-истории с делом Скрипаля 

ТАСС 47 минут назад
Фото: ТАСС
ВАШИНГТОН, 26 марта. /ТАСС/. Администрация президента США Дональда Трампа еще может предотвратить негативные последствия для российско-американских отношений дела об отравлении экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. Об этом в воскресенье сообщили в посольстве РФ в США.
"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях. Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", — отметили в российской дипмиссии.
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