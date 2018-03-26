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РФ просит США повлиять на дело Скрипаля
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Дело Скрипаля: посольство РФ в США обратилось с посланием к Белому дому 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
США еще могут повлиять на Великобританию в ситуации, связанной с отравлением бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля, ради того позитива, который остался в отношениях Москвы и Вашингтона, считают в посольстве РФ в США.
"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях", — отметили в российской дипмиссии.
Там подчеркнули, что отношения России и США более многогранные; от них зависит стратегическая стабильность во всем мире.
"Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов", — говорится в документе.
Заявление посольства было обнародовано на фоне ряда публикаций в СМИ о том, что администрация США в знак солидарности с Великобританией намерена выслать российских дипломатов и ожидает того же от своих европейских союзников. Трамп якобы согласился с рекомендациями своих советников; есть вероятность того, что о высылке дипломатов будет объявлено в понедельник, передает РИА Новости.
4 марта в Великобритании были отравлены бывший российский офицер, осужденный за шпионаж, Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Англичане (безосновательно) утверждают, что к отравлению причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, а за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Как заявил в воскресенье пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, обвинения английских властей в причастности Москвы к отравлению считает провокацией, граничащей с бандитизмом.
"Это хамство, причем невиданное, — подчеркнул Дмитрий Песков, — когда страну обвиняют в том, что даже невозможно сформулировать. Британия пытается решить какие-то свои проблемы, но Кремль это не волнует. Дело России — справиться с провокацией".
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