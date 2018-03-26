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Посольство РФ прокомментировало планы США по «делу Скрипаля»
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Посольство РФ прокомментировало планы США по «делу Скрипаля» 

Российская Газета 31 минуту назад
Фото: Российская Газета
Администрация президента США Дональда Трампа может предотвратить негативные последствия для российско-американских отношений дела об отравлении Сергея Скрипаля. Об этом сообщили в посольстве РФ в Вашингтоне.
Осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании 66-летний экс-сотрудник ГРУ Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества в британском Солсбери. Оба пострадавших находятся в больнице, в сознание они не приходят. Официальный Лондон заявил, что к произошедшему причастна Москва. Российская сторона категорически отвергает все спекуляции на этот счет.
"Белый дом еще может предотвратить негативные последствия этой фейк-истории для того немногого позитива, который остался в российско-американских отношениях, — приводит ТАСС заявление в российской дипмиссии. — Отношения России и США — более многогранные. От них зависит стратегическая стабильность во всем мире. Они не должны быть заложником подобных явно срежиссированных сюжетов".
Заявление посольства обнародовано на фоне сообщений о том, что Вашингтон в знак солидарности с Лондоном намерен выслать российских дипломатов и ожидает того же от своих европейских союзников. По данным СМИ, Трамп согласился с рекомендациями своих советников. О высылке дипломатов, вероятно, будет объявлено в понедельник.
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