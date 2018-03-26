Власти прокомментировали информацию о вхождении Британии в состав России 

Посольство в Лондоне прокомментировало статью в Times, где автор предложил Великобритании подумать над вхождением в состав России. Как сообщает РИА Новости, в материале под заголовком «Мы не можем победить Россию, так давайте присоединимся к ней» журналист рассказал о плюсах такого решения. Он указывает на то, что у Великобритании появится мощная армия, а бойкотировать чемпионат мира по футболу не придется — он станет для англичан «домашним».
"Отличный стартап", — отметили дипломаты в Twitter.
Ранее «СП» сообщала, что Энтони Брентон — бывший посол Великобритании в России — рассказал, когда наладятся взаимоотношения РФ и Запада. По его словам, произойдет это в ближайшее время — враждебность начнет размываться уже через несколько месяцев. Причину этому Брентон видит в том, что сторонам необходимо вести рабочие отношения. Напомним, отношения РФ и Запада накалились в связи с «делом Скрипаля». В начале марта 2018 года в английском городе Солсбери нервно-паралитическим газом, предположительно, «Новичок», был отравлен бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Практически сразу, не дожидаясь результатов расследования, британские власти обвинили в этом Россию.
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