Посольство России отреагировало на возможную высылку дипломатов из США

"У Белого дома еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия фейковой истории ради того небольшого позитива, который остался в российско-американских отношениях", — говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.

Там также отметили, что от отношений между Москвой и Вашингтоном зависит стабильность во всем мире.