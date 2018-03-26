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Посольство России отреагировало на возможную высылку дипломатов из США
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Посольство России отреагировало на возможную высылку дипломатов из США 

Газета.Ru 29 минут назад
Посольство России в США заявило, что Белый дом еще может предотвратить ухудшение российско-американских отношений на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля.
"У Белого дома еще есть время, чтобы предотвратить негативные последствия фейковой истории ради того небольшого позитива, который остался в российско-американских отношениях", — говорится в заявлении дипмиссии в фейсбуке.
Там также отметили, что от отношений между Москвой и Вашингтоном зависит стабильность во всем мире.
Ранее СМИ сообщили, что президент США Дональд Трамп может выслать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.
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