Захарова подготовила для Британии «сюрприз»

«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ и подарок», — сказала Захарова.

Она добавила, что «сюрприз» российская сторона подготовит к брифингу, который пройдет в четверг, 29 марта. Однако подчеркнула, что это произойдет, если «все эти материалы успеют подготовить». О каких именно документах идет речь, Захарова не уточнила.

В то же время представитель дипведомства заявила, что Великобритания не может предоставить доказательств того, что именно Москва виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля . «Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это — колоссальная авантюра», — сказала она.

Такая реакция последовала за словами главы Форин-офиса Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер.

Ранее 20 европейских стран в знак солидарности с Лондоном объявили о готовности выслать российских дипломатов. Об аналогичных намерениях также сообщили в Вашингтоне.