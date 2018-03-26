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Захарова подготовила для Британии «сюрприз»
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Захарова подготовила для Британии «сюрприз» 

Lenta.ru 32 минуты назад
Фото: Lenta.ru
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова пообещала подготовить для Великобритании «исторический сюрприз». Об этом она заявила в эфире телеканала «Россия 1», сообщает РИА Новости.
«У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести, либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ и подарок», — сказала Захарова.
Она добавила, что «сюрприз» российская сторона подготовит к брифингу, который пройдет в четверг, 29 марта. Однако подчеркнула, что это произойдет, если «все эти материалы успеют подготовить». О каких именно документах идет речь, Захарова не уточнила.
В то же время представитель дипведомства заявила, что Великобритания не может предоставить доказательств того, что именно Москва виновна в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля. «Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше: это — колоссальная авантюра», — сказала она.
Такая реакция последовала за словами главы Форин-офиса Бориса Джонсона о том, что президент России Владимир Путин использует чемпионат мира по футболу 2018 года, как воспользовался Олимпиадой 1936 года в Берлине Адольф Гитлер.
Ранее 20 европейских стран в знак солидарности с Лондоном объявили о готовности выслать российских дипломатов. Об аналогичных намерениях также сообщили в Вашингтоне.
Сергей Скрипаль и его дочь Юлия 4 марта были обнаружены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери. Как выяснилось, они были отравлены нервно-паралитическим веществом. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй обвинила в случившемся Россию. Москва отвергает все обвинения.
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