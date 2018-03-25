Песков: формирование новой команды входит в число первоочередных задач Путина после выборов

Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания президента Федеральному собранию и формированию новой команды, передает «Интерфакс» , ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова

«Во-первых, будет формализована «дорожная карта» по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента », — сказал Песков в интервью программе «Итоги недели» на НТВ , вышедшей в эфир в восточных регионах страны.

Песков подчеркнул, что ситуация на международной арене меньше волнует Путина, чем внутренние проблемы. «Для него это не приоритет. Для него приоритет — это внутренние дела, это те проблемы, которыми он занимается в ежедневном круглосуточном формате. Свидетелем этого я являюсь постоянно. Без выходных, без четких часов рабочего дня. Вот это является его приоритетом», — сказал Песков.

После президентских выборов, которые прошли 18 марта, Путин заявлял, не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.