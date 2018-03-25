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Песков: формирование новой команды входит в число первоочередных задач Путина после выборов
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Песков: формирование новой команды входит в число первоочередных задач Путина после выборов 

BFM.RU 9 часов назад
Первые шаги Владимира Путина во внутренней политике после победы на выборах президента будут связаны с реализацией положений послания президента Федеральному собранию и формированию новой команды, передает «Интерфакс», ссылаясь на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
«Во-первых, будет формализована «дорожная карта» по реализации положений послания. Второе — это будет формирование новой команды, которая пойдет дальше. Это и кабинет министров, и администрация президента», — сказал Песков в интервью программе «Итоги недели» на НТВ, вышедшей в эфир в восточных регионах страны.
Песков подчеркнул, что ситуация на международной арене меньше волнует Путина, чем внутренние проблемы. «Для него это не приоритет. Для него приоритет — это внутренние дела, это те проблемы, которыми он занимается в ежедневном круглосуточном формате. Свидетелем этого я являюсь постоянно. Без выходных, без четких часов рабочего дня. Вот это является его приоритетом», — сказал Песков.
После президентских выборов, которые прошли 18 марта, Путин заявлял, не намерен до инаугурации производить изменения в составе правительства.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, определился ли он с кандидатурой нового председателя правительства и может ли им вновь стать действующий премьер Дмитрий Медведев, Путин заявил: «Что касается председателя правительства и правительства в целом, то я уже сказал: я, конечно, об этом думаю, но предметно начинаю думать с сегодняшнего дня, потому что нужно было дождаться результатов выборов».
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