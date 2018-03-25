Отравление Скрипалей: «Новичка» «изобрела» лично Тереза Мэй

Грандиозный скандал навязывает миру Великобритания . 4 марта в английском городке Солсбери чем-то отравился бывший английский шпион и человек с двойным гражданством Сергей Скрипаль . С ним, как сообщают из Лондона, пострадала и его дочь. Что же произошло, достоверно, однако, неизвестно, поскольку никакой информации об этом происшествии в Великобритании наш МИД из Лондона официально не получил. По словам Марии Захаровой, вообще ничего. Ноль без палочек и даже запятых.

Также лишь что-то неопределенное получили и союзники Великобритании. Никакой подтвержденной информации не получили и депутаты британского парламента . Было объявлено, что расследование отравления займет месяцы. Но еще до его окончания премьер Тереза Мэй объявила России ультиматум с требованием признать вину и дать объяснения.

Когда на это очередное британское хамство из Кремля вежливо ответили, что мы здесь ни при чем, то англичанка обиделась и выслала из Лондона 23 российских дипломата. Выступая по теме в британском парламенте, премьер Тереза Мэй прямо обманывала депутатов, говоря о российском отравляющем веществе «Новичок». Обманывала, потому что нет в природе такого отравляющего вещества и никогда и не было: ни в СССР, ни в России не было и проекта по разработке его вещества.

В этой связи важно понять, что когда химики в СССР разрабатывали по заданию Минобороны какие-то формулы, то никаких названий им вообще на той стадии не давалось. Какие-то названия у проектов и программ, конечно же, были, но ими пользовались военные, а не разработчики. Таковы особенности режима секретности. Но даже у военных такого проекта, такой программы под названием «Новичок» не было — это факт.

Но самим словом — «Новичок» — военные все же пользовались. И вот для чего. Когда нужная химическая формула учеными изобреталась, то поступала оружейникам, чтобы те на ее основе могли разработать боевую систему. Боевая система — это целый комплекс, включающий в себя способ доставки, технологию применения, принципы выбора целей, технику безопасности, противоядие и еще многое другое. Когда доведенные до ума боевые системы поступали к военным, то те их у себя регистрировали. Понятно, что список был закодирован. Одним из кодовых слов как раз и было слово «Новичок». Оно использовалось для составления списка — реестра — вновь поступивших и совсем разных боевых систем: «Новичок-1», «Новичок-2», «Новичок-3» и так далее. С разными формулами, для разных целей и с разными технологиями.

И вот Тереза Мэй, как говорится, слыша звон, да, не зная, где он, бесстыдно заявляет депутатам британского парламента, что есть такое вещество — «Новичок» — и как раз им отравлены Скрипали. Выходит, Мэй сама и изобрела такое вещество — «Новичок». Сказать неряшливо — значит, смягчить. Грубо — вот, наверное, более точное слово. Но депутаты ведь должны все принимать на слово. Им и в голову не может прийти, что Мэй их просто вводит в заблуждение. Они-то считают, что премьеру информацию в спецслужбах готовят серьезные джентльмены, а премьер Мэй позаботилась о том, чтобы все проверить и не ставить Лондон в дурацкое положение.