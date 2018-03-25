Захарова пообещала Лондону сюрприз

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова считает, что Великобритания в "деле Скрипаля" применяет приемы черного пиара и назвала действия Лондона "колоссальной провокацией и авантюрой", так она высказалась в эфире телеканала "Россия-1" в воскресенье.
"Вот то, что сейчас делает Великобритания — черный пиар и антиреклама мирового масштаба. Они не могут отстоять свои тезисы…, они не могут это продать, используя свои собственные доводы. Соответственно, перешли к концепции антирекламы и черного пиара мирового масштаба. Это — колоссальная провокация. Я бы сказала больше, это — колоссальная авантюра, на которую сейчас пошел Лондон", — сказала Захарова в программе "Воскресный вечер" с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия-1".
Она добавила, что, скорее всего, "в большей степени из-за временных факторов она (кампания против России — ред.) плохо проработана". "Это отмечается в британской прессе. Сегодня вышли аналитические статьи, где говорится, что фактура у Лондона отсутствует полностью. Конечно, с точки зрения аргументации это полный провал того, что они сделали", — отметила официальный представитель МИД РФ.
По ее словам, чтобы "спасти премьер-министра Великобритании от колоссальной провальной авантюры и ее последствий" саммит ЕС обсудил эту проблему "без единого факта, без единого аргумента со стороны Великобритании".
"Все, вся остальная задача выполнена. Есть политическая поддержка заявлениям Великобритании. Но это же даже не судилище", — сказала Захарова в эфире, добавив, что "идет демонизация страны и русских как народа".
"Дай хоть какой-то аргумент, нет, нужно сравнение с Третьим рейхом и нацисткой Германией в таких публицистических целях. Для чего это делается? А очень просто. Как раз отсутствие любых аргументов, которые могли бы сработать на Терезу Мэй. Во-вторых, любым образом придумать образ врага", — объяснила она.
"Давайте дождемся, я думаю четверга, и на брифинге я вам обещаю такой исторический подарок и (главе МИД Великобритании) Борису Джонсону и всем. Я надеюсь, что мы успеем подготовить все эти материалы. У нас есть сюрприз для всех, у кого хватает либо совести либо наглости сравнить, хоть как-то проводить параллели между Россией и Третьим рейхом. У нас есть для них достойный и ответ и подарок. Сюрприз", — пообещала Захарова.
В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.
Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье заявил, что обвинение России в причастности к отравлению Скрипаля — чушь, так как никто бы не позволил себе такого, тем более, накануне выборов президента страны и проведения чемпионата мира по футболу. Путин подчеркнул, что у России нет химоружия — его уничтожили под контролем международных наблюдателей. Также он заявил, что РФ готова к сотрудничеству в расследовании "дела Скрипаля", но для этого должна быть заинтересованность и с другой стороны.