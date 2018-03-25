Захарова раскритиковала МИД Британии

Захарова рассказала о «неграмотных отписках» Лондона по «делу Скрипаля»

>> Раскрыта тайна "Новичка" "На сегодняшний момент посол Российской Федерации в Лондоне получает исключительно только отписки. Мало того, эти отписки абсолютно неграмотные… Удивляет уровень работы британской стороны. Я думаю, огромные роль здесь играет спешка — раз, и полное отсутствие координации внутри — это два", — высказалась Захарова.

"Это абсолютно конкретные вопросы… В каком состоянии российские граждане? Какое вещество?" — привела примеры обращений Захарова. Она заметила, что обращения России в МИД России составляют уже "огромные фолианты".

В британском Солсбери 4 марта были отравлены британский шпион Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков на брифинге в среду заявил, что Москва считает нападение на российских граждан на территории Великобритании террористическим актом. При этом, по его словам, Лондон либо срежиссировал нападение на Скрипалей, либо неспособен обеспечить защиту от теракта на своей территории. Дипломат добавил, что Лондон продолжает без объяснения причин отказывать Москве в доступе к материалам расследования, и допустил, что за время после инцидента в Солсбери реальные улики могли уже исчезнуть.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркивал, что Москва полностью готова сотрудничать с Великобританией по "делу Скрипаля", если Лондон будет соблюдать все необходимые в таких случаях процедуры, прописанные в Конвенции о запрещении химического оружия.