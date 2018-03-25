Совфед располагает тысячами фактов вмешательства извне в выборы в России

В интервью РИА Новости он отметил, что помехи в проведении выборов на территории Украины также можно считать вмешательством. Климов подчеркнул, что около 65 тысяч граждан России не смогли принять участие в голосовании в этой стране.

Глава комиссии также добавил, что 3 апреля пройдёт круглый стол с участием экспертов, где планируется обсудить предварительные итоги президентской кампании. Также там поднимут вопрос попытки вмешательства в российские избирательные процессы. В мае комиссия подготовит доклад об итогах кампании.