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В Совфеде заявили о тысячах фактов попыток вмешательства в российские выборы
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В Совфеде заявили о тысячах фактов попыток вмешательства в российские выборы 

Деловая газета «Взгляд» 27 минут назад
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета имеет денные о тысячах фактах попыток вмешательства в выборы президента из-за рубежа, в том числе о DDoS-атаках, информационных атаках и призывов к бойкоту выборов, заявил глава комиссии Андрей Климов.
«Комиссия по защите госсуверенитета РФ располагает данными о тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России. Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, информ-атаках», — передает слова Климова РИА «Новости».
Вмешательством в выборы он также назвал помехи в голосовании россиян на Украине. Из-за действий украинских властей, отметил Климов, не смогли принять участия в выборах около 65 тыс. россиян.
По его словам, 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов. На нем обсудят предварительные итоги выборной кампании, а также попытки вмешательства в избирательный процесс.
«Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов», — отметил Климов.
Ранее наблюдатели от СНГ заявили о вмешательстве США в российские выборы.
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