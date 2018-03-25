В Совфеде заявили о тысячах фактов попыток вмешательства в российские выборы

Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета имеет денные о тысячах фактах попыток вмешательства в выборы президента из-за рубежа, в том числе о DDoS-атаках, информационных атаках и призывов к бойкоту выборов, заявил глава комиссии Андрей Климов

«Комиссия по защите госсуверенитета РФ располагает данными о тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России. Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК , информ-атаках», — передает слова Климова РИА «Новости»

Вмешательством в выборы он также назвал помехи в голосовании россиян на Украине . Из-за действий украинских властей, отметил Климов, не смогли принять участия в выборах около 65 тыс. россиян.

По его словам, 3 апреля комиссия проведет круглый стол с участием экспертов. На нем обсудят предварительные итоги выборной кампании, а также попытки вмешательства в избирательный процесс.

«Таких вмешательств мы насчитали около десяти видов», — отметил Климов.