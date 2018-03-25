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В комиссии Совфеда рассказали о тысячах фактов вмешательства в выборы
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В комиссии Совфеда рассказали о тысячах фактов вмешательства в выборы 

Газета.Ru 18 минут назад
Фото: Газета.Ru
Комиссия Совета Федерации по защите госсуверенитета России располагает информацией о тысячах фактах попыток вмешательства извне в выборы президента России, передает РИА «Новости» заявление главы комиссии Андрея Климова.
"Комиссия по защите госсуверенитета располагает данными о тысячах разрозненных фактов попыток вмешательства извне в выборы президента России. Речь идет о призывах бойкотировать голосование, DDoS-атаках на информационные ресурсы ЦИК, информ-атаках", — сказал он.
Он отметил, что помехи в проведении голосования в отношении россиян на Украине также можно считать вмешательством в выборы. По его словам, около 65 тысяч россиян не смогли принять участие в голосовании на выборах президента из-за действий украинских властей.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что прошедшие выборы главы государства были конкурентными.
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