Макрону послали «черную метку»

Французы послали Макрону «черную метку»

Реформы президента Макрона, чем-то напоминающие «шоковую терапию» в России 1990-х годов, вывели на улицы десятки тысяч французов, которые дали полиции полноценный бой. Цель протестующих — отставка главы государства. В противном случае страну ожидает транспортный коллапс. Но как триумфально избранный президент умудрился поссориться со своим народом менее чем за год?

На международной арене президент Франции Эммануэль Макрон позиционирует себя чуть ли не как нового лидера ЕС, но у себя дома не может выстроить отношения с собственным электоратом. За десять месяцев правления глава государства умудрился рассориться чуть ли не со всеми категориями трудящихся.

В сентябре французы вышли на массовые демонстрации для спасения Трудового кодекса, который власть решила реформировать в пользу «хозяев жизни».

В феврале на грани восстания оказались фермеры, возмущенные грядущей реформой сельского хозяйства. Макрон назвал ее «культурной революцией», а суть ее в том, чтобы урезать фермерам субсидии из бюджета ЕС и направить освободившиеся деньги на создание общеевропейской армии.

Надо знать отношение французов к земле, чтобы понимать, почему все президенты до Макрона боролись за увеличение этих выплат, не жалея сил. В 1965-1966 годах Шарль де Голль даже объявил бойкот Европейской комиссии и отсутствовал на ее заседаниях, пока не добился для Парижа права ветировать любые решения по вопросу субсидий сельхозпроизводителям. Но Макрон, как и обещал в одной из своих пламенных речей, «отбросил все табу». Возмущенные фермеры готовы отправиться в Париж на тракторах и устроить там очередную живописную акцию протеста с кострами из соломы и метанием навоза. Президенту пришлось срочно пригласить тысячу из них в Елисейский дворец, где он расписал все прелести «культурной революции» в сельском хозяйстве и попытаться отговорить от бунта.

Буквально неделю назад по Парижу прошли десятки тысяч разгневанных пенсионеров, по которым болезненно ударила налоговая реформа. Пенсионеры в избирательном процессе Франции — серьезная сила. Их в стране 15 миллионов, и все они любят ходить на выборы. В мае за Макрона голосовало три четверти пожилых людей, но уже через восемь месяцев после выборов его поддерживала только половина из них. Особенно пожилых французов раздражает то, что, повышая налоги для простых людей, правительство одновременно снизило их для сверхбогатых и на прибыль корпораций.

Наконец, 22 марта сразу семь профсоюзов Франции объявили об общенациональной забастовке, которая приурочена к юбилею знаменитых массовых волнений 1968 года и будет продолжаться до лета вместе с демонстрациями и митингами.

Масштаб этого мероприятия можно было оценить в первый день всенародной стачки. Во Франции перестали ходить скоростные поезда TGV, отменяются и задерживаются электрички, закрылись сотни школ. В пятницу парижане, которым нужно было как-то добираться до работы, решили поехать в центр на своих машинах, что привело к пробкам, растянувшимся на триста километров. Со своей стороны, компания Air France отменила до сорока процентов перелетов на малые расстояния.

Примерно в таком режиме страна будет жить до 28 июня. Своими законодательными новеллами Макрону удалось объединить против себя самые разные категории трудящихся. В рядах протестующих — учителя и железнодорожники, авиадиспетчеры и врачи, медсестры и воспитатели детских садов. Словом, все те, кто во Франции считается государственными служащими.

На протяжении последних десятилетий работа в госсекторе считалась в Пятой республике одной из самых престижных. Щедрый соцпакет, медстраховка, длинные отпуска, хорошая пенсия, широкие гарантии от увольнения — всё это сделало французских бюджетников своеобразной элитой среди трудящихся. Но Макрон решил, что такого количества госслужащих бюджет не выдержит: общее число бюджетников решено сократить на 120 тысяч человек. Причем увольнять их будут «по собственному желанию» — то есть без компенсации.

Параллельно в госсекторе начнут широкое применение договоров временного найма. Это, конечно, улучшит цифры в области занятости и несколько сократит безработицу. Однако сотрудник, получивший работу таким образом, будет практически лишен всех социальных гарантий. Профсоюз не сможет его защитить, что сделает ненужными сами профсоюзы — век их могущества бесславно заканчивается.

К примеру, резко упрощается процесс увольнения сотрудников железнодорожного транспорта — раньше с ними заключались пожизненные контракты. Кроме того, отменяется их право досрочного выхода на пенсию (сейчас железнодоржники уходят на покой в возрасте от 50 до 55 лет), а пенсионные выплаты, на которые может рассчитывать работник транспорта, в случае его увольнения резко сокращаются.

Дополнительный раздражитель для всех этих категорий служащих — уже давно замороженная зарплата на фоне постоянной инфляции. Так, авиадиспетчеры требуют хотя бы 6-процентной прибавки к своему жалованью.

Какой-либо поддержки в верхах возмущение граждан не имеет — в своих протестах им просто не на кого опереться. Реформы молодого и активного президента накрывают их словно стихийное бедствие. Лидеров крупнейших профсоюзов Макрон сумел перетянуть на свою сторону. Депутаты парламента тоже не спешат встать на защиту своих избирателей. После последних выборов Национальное Собрание Франции состоит в основном из новичков в политике, отобранных лично Макроном и во всем его поддерживающих. В итоге все президентские законопроекты проходят на ура.

Чтобы еще больше упрочить свое положение и еще быстрее «резать косты», глава государства планирует сократить число парламентариев на треть — с 577 до 385. Депутаты от коммунистов уверены, что эта реформа приведет к «диктатуре технократов».

Возможность вынесения всех этих проектов на референдум даже не упоминается, хотя этого постоянно требует оппозиция как слева, так и справа. Стремительность и жесткость реформ Макрона удивительно напоминает «шоковую терапию», применявшуюся в России после распада Советского Союза.

Единственное, что остается французским трудящимся в таких условиях, — это массовые уличные выступления и забастовки. Нынешняя «жаркая весна» (так мероприятие назвали его организаторы) плавно перетечет в трудное лето. Вплоть до 28 июня железнодорожники будут бастовать по два дня через каждые три. Количество рейсов скоростных поездов сократится как минимум на 60%, а число авиарейсов — на 30%.

Май и июнь — это разгар туристического сезона во Франции, так что транспортный коллапс как отдыхающим, так и местным практически гарантирован.

Скептики утверждают, что забастовщикам не удастся повторить успех всеобщей стачки 1995 года, похоронившей план премьер-министра Алена Жюппе по реформированию национальной сети железных дорог SNCF. Тогда поезда в стране не ходили несколько недель подряд.

С тех пор протестное движение заметно выдохлось. Власти умудряются игнорировать наиболее заметные забастовки и жестоко разгонять самые большие из них. «Правительство поняло, что оно может просто гнуть свою линию, » — говорит в интервью профессор Стефан Сиро в интервью агентству Reuters.

Доказательством бессилия народных масс можно назвать грандиозные выступления 2003 года против повышения пенсионного возраста. Правительство все равно претворило реформу в жизнь.

Однако организаторы «жаркой весны» верят в другие исторические параллели и не случайно приурочили свою забастовку к годовщине уличных боев 1968 года. Полвека лет назад восстание студентов и рабочих привело к отставке самого де Голля. Сегодня демонстранты надеются отправить на покой президента Макрона.

Пока же центр Парижа заволокло дымом от петард — в конце рабочей недели тысячи демонстрантов вступили в уличные бои с полицией. Они забрасывали силовиков камнями, били витрины магазинов и стерла припаркованных машин. В ответ полицейские применили слезоточивый газ, многим демонстрантам стало плохо, на место столкновений приехали кареты скорой помощи.

Вместо заявленного «конца истории» на парижских мостовых бушевала традиционная классовая война, напоминающая не то Парижскую коммуну, не то уличные бои между коммунистами и фашистами 1930-х годов.