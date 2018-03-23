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ЦИК обсудит с кандидатами в президенты избирательное законодательство
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ЦИК обсудит с кандидатами в президенты избирательное законодательство 

РИА Новости 23 марта 2018
Фото: РИА Новости
РИА НОВОСТИ. ЦИК РФ НАМЕРЕН ПРИГЛАСИТЬ ВСЕХ КАНДИДАТОВ В ПРЕЗИДЕНТЫ, ПАРТИИ И ПОЛИТОЛОГОВ ДЛЯ ОБСУЖДЕНИЯ КОРРЕКТИРОВКИ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА — ПАМФИЛОВА
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