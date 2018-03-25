В Чечне ответили на сообщения о боевике в ролике Кадырова

"Если "Новая газета" уверена в том, что одноногий инвалид Турлаев несправедливо состоит в федеральном розыске за "страшные преступления", то, как известную "заступницу" за права человека в Чечне, настоятельно прошу ее помочь нам развеять эти сомнительные слухи ", — заключил министр.

По его словам, каждый из бывших боевиков состоял когда-то в федеральном розыске и был снят, согласно амнистии.