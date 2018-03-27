НАТО присоединилась к скоординированному ответу Запада на «дело Скрипаля»

БРЮССЕЛЬ , 27 мар — РИА Новости НАТО во вторник, после скоординированной реакции в понедельник 16 стран ЕС по высылке дипломатов РФ , ответила на инцидент в Солсбери, в причастности к которому обвинили лишь на основании оценок Лондона российскую сторону, отзывом аккредитации у семи сотрудников постпредства РФ при альянсе и отказом предоставить ее еще трем. Таким образом, число сотрудников миссии сокращается с 30 до 20.

В британском Солсбери 4 марта были отравлены экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль , работавший на британские спецслужбы, и его дочь Юлия. Британская сторона утверждает, что к отравлению Скрипалей веществом А234 причастно российское государство, Россия это категорически отрицает.

Свои «пять копеек»

О том, что НАТО объявит о собственных мерах в рамках реагирования на «дело Скрипаля», стало известно еще в первой половине дня. Для их объявления был срочно созван брифинг для журналистов.

Столтенберг напомнил ранее уже зафиксированную в согласованных документах позицию западных стран о том, что «нападение в Солсбери было первым применением нервно-паралитического вещества на территории НАТО». В середине марта страны НАТО заявили о своей глубокой обеспокоенности и осуждении этого инцидента, в котором они увидели нарушение международных норм со стороны РФ.

"С тех пор между странами НАТО, в том числе здесь, в Брюсселе, и в столицах, проводились интенсивные консультации. Эти консультации привели к тому, что свыше 25 союзников и партнеров по НАТО выслали более 140 российских представителей", — заявил Столтенберг.

По его оценке, «это широкая, решительная и скоординированная международная реакция», в рамках которой НАТО была едина в принятии своих мер. После этого генсек НАТО сообщил, что принял во вторник решение отозвать аккредитацию у семи сотрудников российского представительства при НАТО, а также отклонить ожидающую рассмотрения просьбу об аккредитации еще трех человек.

"Североатлантический совет сократил максимальный размер российской миссии в НАТО на десять человек, в соответствии с моим решением. Это позволит снизить максимальный размер до 20", — пояснил он свое решение.

НАТО не меняет политику

По словам Столтенберга, «это дает четкий сигнал России о том, что существуют издержки и последствия для ее неприемлемой и опасной модели поведения» и «это следует за отсутствием конструктивного ответа России на то, что произошло в Солсбери».

"Наши действия отражают серьезные озабоченности по поводу безопасности, выраженные всеми союзниками, и являются частью скоординированных международных усилий по реагированию на поведение России. Они пропорциональны и соответствуют нашим юридическим обязательствам", — сказал в своем заявлении генсек НАТО.

При этом он отметил, что данное решение не меняет политику НАТО в отношении России. «НАТО по-прежнему привержена двойному подходу сильной обороны и открытости к диалогу, в том числе путем подготовки следующего заседания Совета Россия-НАТО», — сказал он.

Столтенберг также считает, что остающихся 20 сотрудников в постпредстве РФ при НАТО достаточно для поддержания диалога РФ и альянса.

Ответ России не заставит ждать

Москва обязательно ответит на сокращение числа сотрудников постпредства России при НАТО, заявил РИА Новости источник в МИД РФ

"Этот шаг НАТО очень сильно сужает возможности для начала такого диалога (между Москвой и альянсом), который сейчас остро необходим в нынешней сложной обстановке с безопасностью в Европе", — сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что «ответ будет обязательно». «Мы его продумаем и дадим обязательно», — добавил источник в МИД.

Он пояснил, что российская сторона в последнее время слышала «сигналы в заявлениях Столтенберга о желании наладить диалог с Россией по тем вопросам, которые являются безотлагательными». «Довольно высока в настоящее время напряженность, в том числе в Европе, вследствие исполнения натовских решений по военным усилениям вблизи наших границ. Конечно, это нуждается в разрядке», — добавил источник.