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Дипломаты оценили идею вхождения Британии в состав России
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Дипломаты оценили идею вхождения Британии в состав России 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Российское посольство в своем твиттере оценило идею автора британской газеты Times о вхождении Британии в состав России.
Журналист предложил Британии войти в состав России и перечислил бонусы, которые от этого можно получить.
В частности, по его мнению, граждане Британии оказались бы под защитой второй по силе армии в мире, а чемпионат мира по футболу не пришлось бы бойкотировать, потому что он стал бы «домашним».
"Отличный стартап", — отметили российские дипломаты, выложив скриншот статьи в твиттере.
Ранее бывший посол Британии рассказал, когда возобновятся связи с Россией.
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