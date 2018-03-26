Дипломаты оценили идею вхождения Британии в состав России

Российское посольство в своем твиттере оценило идею автора британской газеты Times о вхождении Британии в состав России

Журналист предложил Британии войти в состав России и перечислил бонусы, которые от этого можно получить.

В частности, по его мнению, граждане Британии оказались бы под защитой второй по силе армии в мире, а чемпионат мира по футболу не пришлось бы бойкотировать, потому что он стал бы «домашним».

"Отличный стартап", — отметили российские дипломаты, выложив скриншот статьи в твиттере.

Ранее бывший посол Британии рассказал, когда возобновятся связи с Россией.