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В российском посольстве ответили на предложение СМИ о вхождении Британии в состав России
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В российском посольстве ответили на предложение СМИ о вхождении Британии в состав России 

RT на русском 1 час назад
Фото: Экспресс-газета
Российское посольство в Великобритании прокомментировало предложение одного из журналистов британской газеты Times «войти в состав России». В сообщении под заголовком «Раз мы не можем побороть России, давайте присоединимся к ней», которое приводит российское дипведомство, говорится, что если бы Великобритания «перестала сопротивляться России, то у страны появилась бы гигантская армия» и ряд других преимуществ, в том числе «домашний» чемпионат мира по футболу.
«Отличный стартап», — заявили в российском посольстве. Ранее в посольстве Великобритании в России заявили, что работа по налаживанию связей между гражданами двух стран будет продолжаться.
RT на русском: последние новости
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