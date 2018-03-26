В российском посольстве ответили на предложение СМИ о вхождении Британии в состав России

Российское посольство в Великобритании прокомментировало предложение одного из журналистов британской газеты Times «войти в состав России ». В сообщении под заголовком «Раз мы не можем побороть России, давайте присоединимся к ней», которое приводит российское дипведомство, говорится, что если бы Великобритания «перестала сопротивляться России, то у страны появилась бы гигантская армия» и ряд других преимуществ, в том числе «домашний» чемпионат мира по футболу. «Отличный стартап», — заявили в российском посольстве. Ранее в посольстве Великобритании в России заявили, что работа по налаживанию связей между гражданами двух стран будет продолжаться.