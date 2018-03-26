В посольстве России ответили на предложение присоединить Великобританию

В материале Корена под заголовком «Мы не можем побороть Россию, так давайте присоединимся к ней» говорится, что если Великобритания перестанет сопротивляться, то она получит большую армию, а жители страны — роскошные дома и другие блага.

Российское посольство ответило, что это «отличный стартап».